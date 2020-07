Scheef Bekeken #2: Pride

Juni is Pridemaand, dus bekijken we wat Pride eigenlijk betekent en wat de toekomst is voor het protestfeest. Nu de parades overal ter wereld zijn geannuleerd, is het misschien tijd voor een update? Met grote dank aan Rachael Moore van het Rainbow House in Brussel die met verve de regenboogkleuren verdedigt. En een grote shoutout naar: Rainbow Nation Brussels, For all queens, Transemble, Black speaks back, Belgian Network for Black Lives, Mémoire Coloniale