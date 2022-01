Scheef Bekeken #12: Mannenseks is gevaarlijk

Mannenseks is gevaarlijk. Het is een hardnekkig cliché dat al te veel mensen pijn doet. Het mag niet, je wordt er ziek van, en als je het te veel doet, ben je een slecht mens. Dat soort dingen. Deze aflevering sloopt dat cliché. Want seks moeten we vieren. En vieren doen we dat. Samen met @maxdemoor @timyvesmieke en extra special guest @avataryazo spreken we over veilig vrijen, prep en u=u (undetectable = untransmittable)