Queen + Adam Lambert - 'You Are The Champions' (Nieuwe Lockdown versie)

De Britse rockgroep Queen heeft een nieuwe versie van zijn legendarische hymne "We Are the Champions" gemaakt ten voordele van de zorgverstrekkers over de hele wereld. De herwerking is vanaf vandaag/vrijdag verkrijgbaar.

Het liedje is als hommage aan de zorgverleners herdoopt in "You are the champions". Een videoclip toont hoe artsen en verplegend personeel vechten tegen het nieuwe coronavirus, naast lege stadsgezichten. De inkomsten gaan naar het speciaal fonds dat de Wereldgezondheidsorganisatie heeft opgericht.