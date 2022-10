Adam Lambert brengt Mad About the Boy tijdens Strictly come dancing

Queen-zanger Adam Lambert heeft zijn nieuwe single “Mad about the boy” gezongen tijdens het dansprogramma ’Strictly come dancing’ op de BBC. Gekleed in een stijlvolle smoking, stond hij omringd door een zeskoppig orkest op een verhoog terwijl de professionele dansers Nikita Kuzmin en Carlos Gu het beste van zichzelf lieten zien. Na de uitzending kreeg zowel Adam Lambert als de beide dansers lovende kritieken op sociale media.

Lambert zong de hit opnieuw in voor een documentaire over de Britse toneelschrijver en liedjescomponist Sir Noel Coward, die het nummer in 1932 componeerde. Het nummer werd vooral bekend toen zangeres Dinah Washington het in 1964 inzong. Het nummer kwam vooral in het collectieve geheugen terecht nadat het gebruikt werd in een jeansreclame.