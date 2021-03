Podcast: Johanna Pas (Kartonnen Dozen) Videoversie

In januari 2021 reikte Cavaria haar Awards uit. Dit jaar ging de media-award niet naar het ene of andere televisieprogramma maar naar de boekhandel Kartonnen Dozen in Antwerpen. Deze boekenwinkel is de enige LGBTI-boekhandel in de lage landen en viert volgend jaar zijn vijfentwintigste verjaardag.



Johanna Pas is de uitbaatster van Kartonnen Dozen. Je kan haar ook kennen van haar drie dichtbundels "Alleen met jou", "Soms gaan bomen staande dood", en "De lelijke kleine zeemeermin”. Verder vertaalde ze ook verschillende romans en dichtbundels en publiceerde ze kortverhalen en gedichten in verschillende literaire tijdschriften. Ze heeft ruime podiumervaring, geeft lezingen en voordrachten, en houdt er vooral van mensen te overtuigen van de kracht van poëzie.

