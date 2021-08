Gaylive Boekentips 4 ism Kartonnen Dozen

Johanna Pas van Kartonnen Dozen tipt opnieuw enkele boeken om de zomermaanden mee door te komen.

Dit zijn de boeken uit deze video:

De prins en de naaister: https://www.kartonnendozenlgbt.be/product/de-prins-en-de-naaister/

Schuilen in Stijl: https://www.kartonnendozenlgbt.be/product/schuilen-in-stijl/

Bluets: https://www.kartonnendozenlgbt.be/product/bluets-nederlandse-versie/

The Pride deck: https://www.kartonnendozenlgbt.be/product/the-pride-deck/

Meer boeken vind je op https://www.kartonnendozenlgbt.be

