Gaylive Boekentips 1 (ism Kartonnen Dozen)

Johanna Pas van de LGBT-boekhandel Kartonnen Dozen tipt ons enkele boeken om de komende maanden door te komen. Ontdek 'De Boekbinder', 'Meisje, Vrouw, Anders' , 'Mijn schaduw is roze' en 'Love is love'.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestel deze boeken via de webshop van Kartonnen Dozen.

Meisje, Vrouw, Anders

De Boekbinder

Love is Love

Mijn schaduw is roze

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volg ons op Facebook:http://www.facebook.com/GayliveBe

Volg ons op Twitter: http://www.twitter.com/GayliveBe

Volg ons op Instagram: http://www.instagram.com/GayliveBe

Bezoek onze site op : http://www.Gaylive.Be



Steun ons via Patreon en krijg als eerste toegang tot onze video’s en podcasts: http://www.patreon.com/GayliveBe