Newsbit: Bart De Wever tikt lokale N-VA voorzitter op de vingers

N-VA voorzitter Bart De Wever heeft de voorzitter van de N-VA in Zonhoven Koen Roeffaers op de vingers getikt over zijn uitspraak dat ouders het recht moeten hebben om hun kinderen uit de lessen over holebi’s te houden. Die uitspraak deed Roeffaers eind juni in de nasleep van de goedkeuring van een resolutie in Hongarije die verbiedt dat minderjarigen er worden blootgesteld aan informatie over homoseksualiteit en geslachtsveranderingen.