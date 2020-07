Bart Kaëll - Chachacha

Radio 2 viert de 70ste verjaardag van Raymond van het Groenewoud in stijl en zet de veelzijdige artiest een jaar lang in de spotlights. Voor Het jaar van Raymond vraagt Radio 2 elke maand aan een Vlaamse artiest om een cover te maken van een nummer uit het rijke oeuvre van Raymond van het Groenewoud. Het resultaat is een reeks van acht eigenzinnige covers door enkele Vlaamse topartiesten onder de titel Raymond & Vrienden. Na Bart Herman en Paul Michiels zet nu ook Bart Kaëll Raymond muzikaal in de bloemetjes.