Mustii - Before the Party’s Over | Belgium

De 33-jarige Mustii gaat met ‘Before the party's over’ ons land vertegenwoordigen. Mustii schreef het nummer zelf, samen met Pierre Dumoulin en Ben Leclercq.

"Ik wilde dat dit nummer een optimistische, euforische uitbarsting van energie zou zijn”, zo licht Mustii het nummer toe. “Het is een reis, van het intieme tot de uiteindelijke uitbarsting (zowel qua vorm als inhoud). Voordat het allemaal voorbij is, moet je volledig en intens leven, maar ook experimenteren met het leven en uit je comfortzone stappen. Je moet je masker afzetten, jezelf volledig volledig omarmen, naar je gevoel luisteren en weigeren geketend en gekooid te worden. In het nummer trek ik een metafoor tussen een lange avond feesten (met zijn hoogte- en dieptepunten, zijn ups en downs) en het leven. Voor de val, voor het allemaal voorbij is, moet je het leven ten volle leven!"

De 33-jarige Thomas Mustin (artiestennaam: Mustii) is een schrijver, componist, zanger en acteur. Al snel na zijn studies vertolkte Thomas rollen in theater, in reeksen en films (onder andere de RTBF-reeks La trêve, intussen ook wereldwijd te zien op Netflix). In 2017 vertolkte hij een hoofdrol in de Franse film Je voulais juste rentrer chez moi. In 2019 speelde hij Hamlet in het theater, geregisseerd door Emmanuel Dekoninck, en won Thomas de Magritte prijs voor ‘Beste jonge mannelijk talent’.

Thomas timmerde intussen aan zijn zangcarrière onder de artiestennaam Mustii. Zijn stijl is pop, die hij brengt met een hypnotiserende stem die breekbaar en tegelijkertijd krachtig klinkt. Mustii bracht intussen twee albums – 21st century boy en It’s happening now – uit en speelde op verschillende festivals zoals Les ardentes en Les nuit botaniques, en drie keer in een uitverkochte Ancienne Belgique. Mustii werd bekroond met de ‘Revelatie van het jaar’ award op de D6bels music awards.

In 2024 brengt Mustii een nieuw album uit, keert hij op televisie terug als jurylid in Drag race Belgium, is hij te zien in de bioscoop in La nuit se traîne van Michiel Blanchart, en zal hij België vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival.