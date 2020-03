In 2017 bracht Malia Civetz met "Champagne Clouds" een song uit over haar toen recent herontdekte succes. Enkele maanden voor ze het nummer uitbracht coachsurfde ze bij verschillende vrienden. Nu is ze terug met 'Broke Boy' en als we haar persteksten mogen geloven is ze een 'charmante en sterke vrouw die met behulp van een microfoon en haar krachtige stem een huis op haar grondvesten kan doen daveren'.