In het kader van de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie werkten Regenbooghuis Limburg en regisseur Roland Javornik samen aan de documentaire "Ik ben er toch ook?.

In deze docu schetst Roland 5 uiteenlopende portretten van LGBT’ers die elk hun eigen visie op outing, media en representatie hebben. Soms met een lach, soms met een krop in de keel, maar steeds een uniek verhaal rond dezelfde centrale vraag: "Maar ik ben er toch ook? "



#ikbenertochook #regenbooghuislimburg #rbhl