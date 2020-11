Liefde voor Muziek voor Rode Neuzen Dag - 'Porselein'

De artiesten die in 2020 meededen aan het programma 'Liefde voor Muziek' hebben een unieke Liefde voor Muziek-aflevering hebben opgenomen voor Rode Neuzen Dag 2020. Regi, Gene Thomas, Karen Damen, André Hazes, Sean Dhondt, Peter Vanlaet van Mama’s Jasje en Tom Dice & Kato van The Starlings waren er maar wat graag bij.

“Het groepsnummer moest natuurlijk een cover zijn - want daar draait het programma nu eenmaal om”, steekt Regi van wal. Na wat zoeken kwamen de makers van het programma uit bij het liedje 'Porselein'. Een nummer dat de Liefde voor Muziek-band onder leiding van Jeroen Swinnen, samen met Regi in een nieuw jasje stak. “De tekst van Porselein beschrijft perfect waar Rode Neuzen Dag om draait”, verduidelijkt Jeroen, “ en dat vanaf de eerste zinnen al: In het diepste van mijn ziel, ben ik eenzaam en fragiel. Maar ik staar de wereld aan als een winnaar.”

“Het is een nummer dat hoop geeft en verbinding ook. De laatste zin van het liedje is: wie is net als ik van porselein? Dat vat het goed samen. Je bent niet alleen”, vertelt Regi. De tekst lieten de twee ongemoeid maar er ligt wel meer contrast in de melodie. “Het refrein hebben we wat meer intimiteit gegeven”, gaat Jeroen verder, “om dan te komen tot dat hoopgevende van de ‘Regi-sound’. Het wordt zo een echte meezinger.”