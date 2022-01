Jump, Darling - Official Trailer

Russell is bijna 30 en staat op een kruispunt in zijn leven. Terwijl hij zich afvraagt of zijn acteercarrière van de grond zal komen, verdient hij wat geld als dragqueen.

Maar met dat laatste is zijn partner niet echt opgezet. Wanneer de relatie bijgevolg op de klippen loopt, trekt Russell naar het platteland om er op adem te komen terwijl hij voor zijn zieke oma zorgt.

Een debuutfilm vol warmte, humor en drag performances van o.a. Fay Slift, Miss Fiercealicious en Tynomi Banks. Maar ook het perfecte afscheid van de intussen overleden actrice en LGBTQIA+ community ally Cloris Leachman (die schittert als de oma).