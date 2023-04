Interview Sanderjan maakt kinky glas in loodramen

Wie tijdens de afgelopen editie van Darklands rondliep tijdens de fetish-market kwam niet enkel lederen harnassen, jockstraps en puppy-hoods tegen maar ook glasramen die je niet snel zult aantreffen in jouw kerk. Zo verruilde Sanderjan de traditionele christelijke taferelen met een kinky en fetisj variant.

