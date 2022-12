Interview: Bo Standaert (BoldHumans.be)

Bold Humans is een webshop die een breed assortiment aanbiedt aan personen die zichzelf willen uiten en hun individualiteit willen vieren. De winkel biedt kleding, accessoires en andere items met unieke en opvallende ontwerpen, evenals een selectie van zorgvuldig geselecteerde producten van onafhankelijke ontwerpers en kunstenaars. Met een focus op kwaliteit en duurzaamheid wil Bold Humans haar klanten aanmoedigen om hun ware zelf te omarmen en op te vallen in de menigte.

Interview met eigenaar Bo Standaert.

Volg BoldHumans op Facebook: http://www.facebook.com/BoldHumansBe

Volg BoldHumans op Instagram: http://www.instagram.com/BoldHumansBe

Bezoek de BoldHumans website: http://www.boldhumans.be



Fragment uit de TouristicoGaylive podcast van december 2022.

https://linktr.ee/touristicogaylivepodcast



Volg ons op Facebook:http://www.facebook.com/GayliveBe

Volg ons op Twitter: http://www.twitter.com/GayliveBe

Volg ons op Instagram: http://www.instagram.com/GayliveBe

Bezoek onze site op : http://www.Gaylive.Be



Steun ons via Patreon en krijg als eerste toegang tot onze video’s en podcasts: http://www.patreon.com/GayliveBe