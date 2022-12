Interview: Jurra & Mette van Included Cardgame

Jurra en Mette hebben met INCLUDED een inclusief kaartspel gemaakt. Het spel bevat 200 vragen en uitdagingen die spelers aanmoedigen om meer over elkaar en zichzelf te weten te komen en om open en eerlijke gesprekken te voeren. Spelers moeten samenwerken en hun communicatie- en probleemoplossend vermogen gebruiken om het spel te winnen. Het spel is geschikt voor spelers van alle leeftijden en achtergronden en is een geweldig feestspel of familie-uitje. Door het spel te spelen, kunnen spelers hun relaties versterken en elkaar ondersteunen in hun zoektocht naar zelfacceptatie en gelijkheid.



Fragment uit onze Touristico Gaylive podcast van december.



Volg Included via: http://www.includedcardgame.com



Volg ons op Facebook:http://www.facebook.com/GayliveBe

Volg ons op Twitter: http://www.twitter.com/GayliveBe

Volg ons op Instagram: http://www.instagram.com/GayliveBe

Bezoek onze site op : http://www.Gaylive.Be



Steun ons via Patreon en krijg als eerste toegang tot onze video’s en podcasts: http://www.patreon.com/GayliveBe