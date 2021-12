Let’s cut to the chase. Christophe van Blind Getrouwd heeft hiv én heeft besloten om daar eerlijk over te zijn. Want geheimen maken eenzaam en we moeten af van dit taboe.



Vragen rond HIV? https://www.allesoverseks.be/



En een goed gesprek vind je altijd bij Teleonthaal op het nummer 106.



https://www.een.be/linde

https://www.instagram.com/lindemerckpoel

https://www.facebook.com/MerckpoelLinde