Gemmel & Tim - trailer

Gemmel “Juelz” Moore (1991-2017) en Timothy Dean (1963-2019) hebben elkaar nooit ontmoet, maar stierven onder wel heel gelijkaardige omstandigheden. Beiden bezweken aan een overdosis meth in het huis van Ed Buck, een rijke politicus die zich inzette voor de LGBTQIA+-gemeenschap in West Hollywood. Ondanks Gemmels schreeuw om hulp in zijn dagboek, wordt de dood van deze homoseksuele zwarte man beschouwd als het gevolg van een triest ongeval. Maar kan er nog van toeval gesproken worden wanneer Tim, een tweede homoseksuele zwarte man, levenloos bij Buck aangetroffen wordt? Bucks vergiftigende gedrag wordt volop aangeklaagd op sociale media, maar gerechtigheid blijft uit, tot groot verdriet van familie en vrienden.

Met deze multimediale documentaire over homofobie, racisme en necropolitiek opent Vlaams regisseur Michiel Thomas de ogen voor alle Ed Bucks in de wereld. Thomas woont en werkt al jaren in LA, waar hij succesvol timmert aan zijn carrière als sociaal geëngageerde documentairemaker.