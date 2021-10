Flee Trailer

Zijn vader werd meegenomen door de Taliban. Zijn broertje moest tegen Amerikanen gaan vechten tijdens een bloederige oorlog. Amins leven in Kaboel was geen pretje. Daarom trok hij zich op zijn kamer terug om tussen de posters van Jean-Claude Van Damme van een ander leven te dromen. Ook zijn moeder droomde daarvan en nam haar kinderen mee naar Rusland om uiteindelijk in Denemarken te belanden. Dit waargebeurde verhaal behoort toe aan Jonas Poher Rasmussens vriend, maar het duurde jaren en veel vertrouwen voordat de Deense documaker het te horen kreeg. Door een aangrijpende mix van archiefbeelden en animaties vertelt Rasmussen nu dat onderdrukte oorlogsverleden van Amin (pseudoniem), die in de jaren '80 oorlogsgebied ontvluchtte om nu openlijk als homo te kunnen leven. Niet gek dat Flee beschouwd wordt als de volgende Waltz with Bashir, Ari Folmans film die oorlogstrauma’s in animatie vangt.