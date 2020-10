Enfant Terrible | Trailer

Seks, drugs, radicale ideeën en hoogoplopende ruzies. Er zijn weinig cineasten die de enfant terrible-stempel meer verdienen dan Rainer Werner Fassbinder. Naast een productieve carrière als scenarist, acteur en regisseur van o.a. Angst essen Seele auf (1974) en Berlin Alexanderplatz (1984) had deze op 37-jarige leeftijd gestorven grondlegger van de naoorlogse Duitse cinema een leven dat het midden hield tussen dat van een bezeten rockster en een intellectueel. Dat chaotische leven zet Oskar Roehler nu op film - de enige plek waar Fassbinder zich écht thuis voelde - om hem te eren en te analyseren. Wat dreef de man die films maakte op het ritme dat hij sigaretten rookte? "Ik wil dat mijn naam tussen die van de groten staat", biecht Fassbinder op in Roehlers atypische biopic. Maar al prijkt de naam van de in 1982 gestorven filmauteur al lang tussen die van Orson Welles en Jean-Luc Godard, dankzij deze levendige biografie blinkt hij weer iets feller.

Film Title: Enfant Terrible

Director: Oskar Roehler

Country: Germany

Year: 2020