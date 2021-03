Dominee Anthonie Kort wil homo's verbannen uit Krimpen aan de IJssel

Leon is boos. Op dominee Anthonie Kort van de Mieraskerk in Krimpen aan de IJssel en het Openbaar Ministerie. Deze dominee stuurde namelijk een brief aan de gemeente waarin hij oproept om homoseksuelen te verbannen. Nu is Leon zelf homoseksueel en voelt zich hierdoor beledigd en gediscrimineerd. Hij doet aangifte bij het OM. Maar zij doen hier verder niks mee. Terwijl het OM wel zegt dat deze uitspraken inderdaad beledigend zijn, wat strafbaar is. Maar toch mag deze dominee dit gewoon zeggen, omdat we Artikel 6 in onze Grondwet hebben. Dit is de vrijheid van Godsdienst en deze vrijheid is zó groot dat je andere wetten mag overtreden als je dit doet in naam van je religie. Wat Leon graag wil is een gesprek met de dominee. Hij heeft hier al meerdere pogingen tot gedaan, maar tot nu toe nog zonder resultaat.