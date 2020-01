In de minidocumentaire ‘Homo Universalis: leerkracht en homo, wat nu?!’ onderzoeken Sofie Moors en Steff Nellis hoe homoseksuele leerkrachten omgaan met hun geaardheid voor de klas. Pleiten ze voor open communicatie of blijven ze in het figuurlijke kluisje zitten?



Sofie Moors en Steff Nellis werken tijdens hun opleiding in de School of Education aan de Universiteit van Antwerpen aan een project rond homoseksualiteit in het onderwijs. Waar meestal de homoseksuele leerling centraal staat, belichten de studenten de homoseksuele leerkracht. “Er bestaat veel materiaal dat leerlingen kan begeleiden die kampen met hun geaardheid. Maar informatie over hoe je als leerkracht kan omgaan met je eigen seksualiteit is erg beperkt. Wij vinden het daarom interessant om de rollen om te draaien. Vormt een homoseksuele geaardheid een barrière als je in het onderwijs stapt?”



De minidocumentaire is beschikbaar via Facebook, YouTube en de website die de studenten ter ondersteuning maakten: https://leerkrachtenhomo.cms.webnode.be. Op dit webadres verwijzen ze ook naar extra bronnenmateriaal, interessante sites en wordt – later dit jaar – lesmateriaal ter beschikking gesteld.