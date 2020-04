Curator Darren Pih over Keith Haring | Interview | BOZAR

BOZAR brengt een grote retrospectieve met werk van de legendarische Amerikaanse kunstenaar Keith Haring. Deze vriend en vakgenoot van zowel Andy Warhol als Jean-Michel Basquiat was een unieke en opvallende verschijning in het New York van de jaren 1980. Met zijn direct herkenbare stijl speelde hij een erg belangrijke rol in de tegencultuur. Haring is vooral beroemd om zijn iconische motieven: blaffende honden, kruipende baby’s en vliegende schotels. Hij wilde ‘publieke kunst’ maken, die hij verspreidde via zijn Pop Shop, de media, de metro en de openbare stedelijke ruimte. Hij vond inspiratie in het abstract expressionisme, de popart, de Japanse kalligrafie en het werk van New Yorkse graffitikunstenaars. Tegelijk werd zijn unieke, spontaan ogende stijl beïnvloed door de energie van de tijd waarin hij leefde, van ruimtereizen tot hiphop en videospelletjes. Een krachtig oeuvre dat nog steeds bijzonder actueel is.