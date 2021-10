Colors of Tobi trailer

In 2021 keurde het Hongaarse parlement onder leiding van Viktor Orbán een omstreden wet goed die voorlichting aan minderjarigen over homo- en transseksualiteit verbiedt. Het is in die vijandige omgeving dat de jonge transman Tobi opgroeit. Hij woont immers in een kleine landelijke gemeente in het uiterst conservatieve Centraal-Europese land, maar wordt er gelukkig omringd door een warme en progressieve familie. In haar intieme documentaire volgt Alexa Bakony de jonge transman en zijn moeder Éva tijdens die moeilijke tijd. In hartverwarmende scènes toont de debuterende documaker hoe de familie met vallen en opstaan Tobi’s nieuwe leven leert omarmen terwijl de wereld daarbuiten er alles aan doet om het jonge transmannen als hem moeilijk te maken. Maar dankzij documentaires als Colors of Tobi en mensen als Tobi wordt dat moeilijk. Verplichte kost, en niet enkel voor Hongaarse politici.