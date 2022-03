boekentips 8 in samenwerking met boekhandel Kartonnen Dozen

Mare van Kartonnen Dozen tipt opnieuw enkele boeken om de komende maanden mee door te komen.

Dit zijn de boeken en films uit deze video:

Bernadine Evaristo: Girl, Woman, Other : https://www.kartonnendozenlgbt.be/product/girl-woman-other/

Becky Albertalli & Adam Silvera: What if it's us : https://www.kartonnendozenlgbt.be/product/what-if-its-us/

Virginia Wolf: Orlando : https://www.kartonnendozenlgbt.be/product/orlando-2/

Alice Oseman: Heartstopper 1: https://www.kartonnendozenlgbt.be/product/heartstopper-volume-1-nederlandse-versie/

Five Dances: https://www.kartonnendozenlgbt.be/product/five-dances/

Meer boeken vind je op https://www.kartonnendozenlgbt.be

