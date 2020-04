Andy Warhol in het Tate Modern virtuele tour

Voor het eerst in 30 jaar zouden er in Londen 25 werken uit zijn ‘Ladies and Gentlemen’ serie, een reeks van portretten van Afro-Amerikaanse en Latino drag queens en transvrouwen, getoond worden. Maar ook deze tentoonstelling moest door het coronavirus de deuren al sluiten voor ze geopend waren. De curatoren Gregor Muir en Fiontán Moran filmden de tentoonstelling en vertellen je ook meer over de verschillende werken die in de twaalf kamers in het Tate museum kunt bewonderen.