A Perfectly Normal Family | Trailer

Normaliteit is een rekbaar begrip. Zeker als het op families slaat. Dat weet ook Malou Reymann, de Nederlandse cineaste die met haar autobiografisch getinte langspeeldebuut A Perfectly Normal Family dit jaar de VPRO Big Screen Award won op het filmfestival van Rotterdam. In dit Deens gesproken drama volgt Reymann de jonge Emma, die aan de vooravond van haar puberteit staat, en haar doordeweekse familie. Wanneer haar ouders scheiden "omdat papa een vrouw wil zijn", verkruimelen plots Emma's zekerheden. Terwijl haar oudere zus geen problemen heeft dat hun vader Thomas als Agnete door het leven wil gaan, weet Emma met die ingrijpende verandering geen raad. Door zowel de worsteling van Emma's vader tijdens de transformatie als de ontwrichtende familiesituatie die dat met zich meebrengt te tonen, schetst Reymann een doorleefd familieportret zoals je ze zelden in de bioscoop ziet.

Film Title: A Perfectly Normal Family

Director: Malou Reymann

Country: Denmark

Year: 2020