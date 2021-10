Years & Years - Crave (Official Video)

De cast van de Britse serie ‘It’s a sin’ is te zien in de videoclip voor 'Crave' van Years & Years, het soloproject van hoofdrolspeler Olly Alexander. In de videoclip voor Crave kruipt Olly Alexader in de huid van een blauwe elf die zo uit de film Avatar weggelopen lijkt. In de clip moet hij de verleidingen weerstaan van andere fantastische boswezens die gespeeld worden door zijn collega’s uit de serie ‘it’s a sin’.

Crave is de eerste single van zijn nieuwe album 'Night Call'.