WOJNAROWICZ: F**K YOU F*GGOT F**KER Trailer

David Wojnarowicz is, zeker aan deze kant van de Atlantische Oceaan, amper bekend. Maar deze veelzijdige beeldend kunstenaar (schilderijen, foto’s, films, performances) was een van de sleutelfiguren van de New Yorkse avant-garde in de jaren '70 en '80. Die scene is erg getekend door de verwoestende intrede van aids. Wojnarowicz overleed in 1992 op 37-jarige leeftijd aan het virus. Het grootste deel van zijn leven heeft hij een videodagboek bijgehouden. Die overvloed aan beelden vormt de basis van de documentaire Wojnarowicz: F**k You F*ggot F**ker. Al kreeg regisseur Chris McKim (Out of Iraq) ook toegang tot een pak ander materiaal: van nooit eerder ontwikkelde foto’s tot boodschappen op een antwoordapparaat en veel 'gewone' gesprekken die Wojnarowicz opgenomen heeft. Wojnarowicz biedt een boeiend inzicht in het hoofd van de kunstenaar en had zowaar een zelfportret kunnen zijn.