Troy Sivan is terug van weggeweest met een nieuwe single. Voorlopig moeten we het stellen met een 'lyric video' maar het is wel meteen de muzikale thuiskomst van de YouTube-ster die al enkele jaren op muzikaal gebied niet veel meer presteerde. Na zijn Golden Globe nominatie in 2018 voor 'Revelation' uit de film Boy Erased was het immers redelijk stil geworden rond de in Zuid-Afrika geboren Australiër.