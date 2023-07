Transvrouw Rikkie Kollé verkozen tot Miss Nederland

Op zaterdagavond 8 juli jl. is de 22-jarige Rikkie Kollé uit Breda gekroond tot Miss Nederland 2023. Voor een prominente jury en een uitbundig publiek in het AFAS Theater te Leusden heeft zij de titel en kroon in ontvangst genomen. Voor het eerst in de geschiedenis in aanwezigheid van Miss Universe! De huidige Miss Universe R’Bonney Gabriel heeft de sjerp uitgereikt aan de kersverse Miss. Ook is het voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis dat een transvrouw deze verkiezing heeft gewonnen. Rikkie zal zich komend jaar als Miss Nederland presenteren en ons land vertegenwoordigen bij de Miss Universe verkiezing dat eind dit jaar plaatsvindt in El Salvador.