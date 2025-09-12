Trailer: Julian

Julian, het langspeeldebuut van de Belgische regisseur Cato Kusters, is de officiële openingsfilm van Film Fest Gent 2025. Julian, geïnspireerd op het gelijknamige boek van Fleur Pierets, is een ontroerend en meeslepend portret van twee vrouwen die smoorverliefd zijn en beslissen om te trouwen in alle landen waar dat mag.

Tegelijk fragiel en ruw vertelt Julian het verhaal van twee vrouwen: Fleur en Julian. Na een onverwachte ontmoeting slaan de vonken over. Wanneer Julian Fleur ten huwelijk vraagt, ontstaat bij Fleur het gedurfde idee om te trouwen in elk land waar twee vrouwen dat mogen. Wat begint als een droom, groeit uit tot een ambitieus plan. Gedreven door liefde en een alsmaar groeiend gevoel van noodzaak wagen ze de sprong en beginnen ze aan hun unieke “wereldtournee van de liefde”. Na slechts vier ceremonies komt hun project echter tot een onvermijdelijke, pijnlijke stilstand.