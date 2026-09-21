Trailer: Barbara Forever

Barbara Forever vereeuwigt het werk van de pionierende lesbische filmmaker Barbara Hammer, die in 2019 overleed. Nog meer dan in dit debuut van Brydie O'Connor was het Hammer zelf die haar eigen leven documenteerde. Over vijf decennia heen maakte ze ruim tachtig experimentele films met en over zichzelf. Als een vat vol ideeën bracht ze niet enkel haar eigen lichaam en queerness in beeld, maar ook haar hartstochtelijke relaties, haar drang naar erkenning, haar kankerdiagnose en de band die ze opbouwde met de jongere filmmaker Joey Carducci. "Het is meer dan een leven, het is een geschiedenis van queer kunst", zegt de immer energieke Hammer zelf over haar invloedrijke carrière. Naast een kennismaking met en een eerbetoon aan Hammer is deze begeesterende documentaire ook een heerlijke knipoog naar haar avant-garde-esthetiek, waarmee ze een nieuwe queer filmtaal introduceerde.