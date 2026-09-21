Trailer: A young man from a good family

In deze documentaire wordt de 82-jarige Claude Loir, een voormalig pornoacteur en, meer dan een halve eeuw geleden, een boegbeeld van de homobevrijding geportreteerd .

Lifshitz leerde Loir drie jaar geleden kennen toen die zijn autobiografie Confessions païennes (Heidense ontboezemingen) publiceerde. In Un jeune homme de bonne famille brengt Lifshitz een trouw relaas van 's mans bestaan. Loirs drang om volop van het leven te genieten, heeft steeds zijn keuzes bepaald en vormt de rode draad door zijn bestaan. Dat was niet vanzelfsprekend eind jaren 60 en begin jaren 70, in een Frankrijk dat verscheurd werd door de spanning tussen extreem conservatisme, in de schaduw van Charles de Gaulle, en de seksuele bevrijding van Mei '68.