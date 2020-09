The Boys in the Band | Official Trailer | Netflix

Trailer voor The Boys in the band. Gebaseerd op het prijswinnende stuk waarin negen homoseksuele mannen gevolgd worden op een verjaardagsfeestje in het New York van 1968. Het feestje wordt echter verstoord als een bezoeker uit het verleden van de gastheer de boel op zijn kop zet.

Met Jim Parsons, Zachary Quinto, Matt Bomer, Andrew Rannells, Charlie Carver, Robin de Jesús, Brian Hutchison, Michael Benjamin Washington en Tuc Watkins. Geproduceerd door Ryan Murphy en geregisseerd door Joe Mantello.