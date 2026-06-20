TGLPDCST#45: Mister Gay Belgium, 20 jaar café Delux en Antwerp Pride

In deze aflevering vertellen we je alles over de nieuwe lichting Mister Gay Belgium finalisten en hebben we het met de huidige Mister Gay Belgium Imram Nawaz over zijn nieuwe boek. Ook vieren we in juli dat café Delux twintig kaarsjes uitblaast en lichten we al een tipje van de sluier op van de komende Antwerp Pride en de nieuwe productie van Inteam Productions.

Deze aflevering kan weer rekenen op de steun van Café Twilight in Antwerpen.

Shownotes:

⁠Mister Gay Belgium⁠

⁠Boek Tussen Regenboog en Gebed⁠

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⁠Dear Evan Hansen⁠