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TGLPDCST#45: Mister Gay Belgium, 20 jaar café Delux en Antwerp Pride

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MarcDirix
Gepublisheerd

In deze aflevering vertellen we je alles over de nieuwe lichting Mister Gay Belgium finalisten en hebben we het met de huidige Mister Gay Belgium Imram Nawaz over zijn nieuwe boek. Ook vieren we in juli dat café Delux twintig kaarsjes uitblaast en lichten we al een tipje van de sluier op van de komende Antwerp Pride en de nieuwe productie van Inteam Productions. 

 

Deze aflevering kan weer rekenen op de steun van Café Twilight in Antwerpen.

Shownotes:

Mister Gay Belgium

Boek Tussen Regenboog en Gebed

Dear Evan Hansen

 

 

Categorie
Gaylive Podcasts TouristicoGaylive Podcast
Tags
TGLPDCST, Bram Bierkens, Inram Nawaz, Inteam Productions, Café Delux
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