TGLPDCST#44: The Party Edition

In deze aflevering bespreken we wat een Queer partyconcept succesvol maakt en nemen we ondermeer de HIM-parties, Hustlaball, de verschillende parties in de Random en Kinkday even onder de loep.

Daarnaast blikken we ook met Laurens van Songfestival.be even vooruit naar het komende Eurovisie Songfestival en hebben we het met Brecht Callewaert over Boys in the Band van Inteam Productions.

Deze aflevering kwam tot stand met de steun van ⁠café Twilight in Antwerpen.⁠

Shownotes:

-⁠Songfestival.be⁠

-⁠HIM Party⁠

-⁠Club Random⁠

-⁠Kinkday⁠

-⁠Hustlaball ⁠

-⁠Boys in the Band