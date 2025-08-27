TGLPDCST#37: Nico Volckeryck over Gay Antwerpen vroeger en nu

Met Nico Volckeryck (NSZ) blikken we terug op het LGBTQ-uitgangsleven en handelszaken in Antwerpen en hebben we het ook over het belang van evenementen als Antwerp Pride voor de handelaars in de stad. Daarnaast hebben we het ook uitgebreid over de volgende editie van Padam.

Deze aflevering komt tot stand dankzij Twilight en Jeffrey Café in Antwerpen.

Shownotes:

⁠Padam Tea Dance⁠

ACTIE: ⁠⁠Kinkday Leuven⁠⁠: Gebruik bij aankoop tickets code : GAYLIVE voor 33 procent korting