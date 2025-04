TGLPDCST#33:Darklands 2025 Aftercare Aflevering

Darklands zit er weer op maar dat betekend nog niet dat we uitgepraat zijn. In deze aftercare aflevering blikken we terug op de vijftiende editie en spreken we met de nieuwe Mister Leather Belgium Frederick, Mister fetish World Jakob Rex en de Misters leather Spanje van 2024 en 2025.

Verder vertelt Jeremy Feist ons alles over hoe je met een Just For Fans account kan beginnen, blikken we al even vooruit naar het komende Eurovisie Songfestival en bespreekt Sven de nieuwste Cruise & Style.

Deze aflevering komt tot stand dankzij Twilight en Jeffrey Café in Antwerpen.

Shownotes:

⁠Cruise and Style