TGLPDCST#23: Alistair Noir/ Eurovision Cruises & Songfestival/Travitude

In deze aflevering blikken we zowel vooruit als even terug. Zo kijken we al even vooruit naar het komende Eurovisie Songfestival en hebben we het met Vicky van Cruise Connection over de Eurovisie Cruises met Royal Caribbean. We gaan ook met Travitude naar de Europride in Griekenland, we blikken ook even terug naar de afgelopen editie van Darklands en we leggen meteen ook de nieuwe Mister Fetish World het vuur aan de schenen.

Deze aflevering komt tot stand dankzij de medewerking van Jeffrey's Antwerpen en Twilight Cafe Antwerpen.

Showlinks:

⁠Cruise Connection⁠

⁠Travitude⁠

⁠Instagram: Mister Fetish World Alistair Noir⁠

-Linktree Touristico Gaylive Podcast:⁠⁠⁠⁠⁠https://linktr.ee/TGLPDCST⁠⁠⁠⁠⁠

-Nieuw: Touristico Gaylive Podcast Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/TGLPDCST/