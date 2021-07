Scheef Bekeken #8: Homoseksualteit is een Westerse uitvinding

Het is je waarschijnlijk niet ontgaan: Polen en Hongarije proberen homoseksualiteit en queer identiteiten in de ban te doen. Elders in de wereld klinkt het soms dat al wat met lgbtqia+ te maken heeft een 'decadent Westers folieke' is. Waar komt die gedachte vandaan? En hoe kunnen we queer identiteiten buiten Europa en de VS beter begrijpen?

We spreken erover met historicus Jonas Roelens en onderzoeker Hari Prasad Adhikari Sacré.