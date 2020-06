Ricky Martin & Farruko — Tiburones (Remix - Official Video)

Lyrics:



Ya no se porque peleamos así

Basta de hacernos daño

Que se nos van los años

Imposible que te largues así

Quédate aquí otro rato

Vamos a mojar los labios



Es que no ves que nos queremos

Que a nuestros corazones

No les gusta estar a solas

Que nos mata el sentimiento

Y nos sobran las razones



Gastemos todas las municiones

Ganemos la batalla

Que aun queda tiempo dale

Vamos a echar el resto

Pero cambiemos el escenario

Que no quiero pelear contigo

Como la ves



Vamos a cambiar de casa

Vamos un mes de viaje

Hablemos otro idioma

Bésame aquí en la calle

Por ti cruzo la tierra

Lucho con mil leones

Por ti hago lo que sea

Nado con tiburones



Vamos a hacernos una cena

Una noche de vela con una botella

Del mejor vino

Vamos a abrirnos

Y a derribar todos los muros

Con un mismo latido

Vámonos al cine

Leamos un libro

Juntos de la mano

Como dos locos, vamos de a poco

Vamos a borrar todo el pasado



Que no ves que nos queremos

Que a nuestros corazones

No les gusta estar a solas

Que nos mata el sentimiento

Y nos sobran las razones



Gastemos todas las municiones

Ganemos la batalla

Que aun queda tiempo dale

Vamos a echar el resto

Pero cambiemos el escenario

Que no quiero pelear contigo

Como la ves



Vamos a cambiar de casa

Vamos un mes de viaje

Hablemos otro idioma

Bésame aquí en la calle

Por ti cruzo la tierra

Lucho con mil leones

Por ti hago lo que sea

Nado con tiburones



Vamos a cambiar de casa

Vamos un mes de viaje

Hablemos otro idioma

Bésame aquí en la calle

Por ti cruzo la tierra

Lucho con mil leones

Por ti hago lo que sea

Nado con tiburones



