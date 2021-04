Pose Season 3 Trailer (HD)

In het derde seizoen wordt er een sprong voorwaarts gemaakt naar 1994. Voor Blanca zijn de ballrooms dan al een deel van haar verleden en worstelt ze met de verantwoordelijkheden die haar ‘moederschap’ en haar nieuwe rol als partner en verpleegkundige met zich meebrengen. Ook woedt de aids-epidemie volop in het homo-milieu en is aids de belangrijkste doodsoorzaak bij Amerikanen tussen de 25 en 44 jaar. Ook Pray Tell krijgt te maken met gezondheidsproblemen. Een nieuw huis doet ook een gooi naar de ‘erfenis’ van het Huis van Evangelista op ballroomgebied.