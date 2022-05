Pommelien Thijs - Ongewoon (Official Video)

Lyrics

Is het tijd?

Wat denk jij?

Is het te vroeg voor een eerste stap?



Krijg je spijt

als ik blijf?

Of zijn we zonder beter af?



Het voelt alsof mn hart mn hoofd verraadt

Maar

Ik doe het toch

Nu je voor me staat



Alles voelt zo ongewoon

Alles voelt zo ongewoon

Sinds ik jou hier heb ontmoet

Een avond smaakte nooit zo zoet



Alles voelt zo ongewoon

Verkeerde plek, juiste persoon

Had ik jou maar nooit ontmoet

Want nu

Weet ik niet hoe ik zonder moet



Is dit anders?

Ik verander

Ik zie alleen nog hoe je kijkt



Want het is donker

En er wordt gedronken

En alles wat er overblijft….



Is hoe mijn hart opnieuw mijn hoofd verraadt

Maar

Ik doe het toch

Nu je voor me staat



Alles voelt zo ongewoon

Alles voelt zo ongewoon

Sinds ik jou hier heb ontmoet

Een avond smaakte nooit zo zoet



Alles voelt zo ongewoon

Verkeerde plek, juiste persoon

Had ik jou maar nooit ontmoet

Want nu

Weet ik niet hoe ik zonder moet



Na na na na na

Ik weet niet hoe ik zonder moet

ooooh

Alles voelt zo

voelt zo ongewoon

ahahaha



Alles voelt zo ongewoon

Alles voelt zo ongewoon

Had ik jou maar nooit ontmoet

Want nu

Weet ik niet hoe ik zonder moet





#ongewoon #meisjesvanhoning #PommelienThijs