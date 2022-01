- Oscilloscope Laboratories HD

Jarenlang werd het leven van jazzmuzikant en trans icoon Billy Tipton verteld als het verhaal van een ambitieuze vrouw die zich voordeed als man om het te maken in de muziekwereld.

Samen met Tiptons zoon Billy Jr. herinterpreteren de filmmakers de complexe geschiedenis in deze essentiële film over trans expressie. Een vlechtwerk aan performances van trans artiesten en andere bijdragen uit de community toont hoe ze er collectief in slagen om Tiptons nalatenschap in ere te herstellen.

Een atypisch portret van een held die zich probeerde te verstoppen bij klaarlichte dag en tegelijk schreeuwde om gezien te worden.