Newsbit: Pride Amsterdam gaat voor volledig negendaags programma met botenparade

Deze zomer komt er een volledig pride festival in Amsterdam met inbegrip van de traditionele botenparade op de grachten. Dat heeft het bestuur van de stichting Pride Amsterdam bekend gemaakt. Het thema van deze pride is echter nog niet bekend gemaakt. De Pride is dit jaar van 30 juli tot en met 7 augustus.

