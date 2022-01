MINYAN - Trailer

David woont met zijn ouders en grootvader in Brighton Beach, in een wijk met veel Russische immigranten van Joodse afkomst.

Wanneer hij bevriend raakt met twee oudere mannen die er nogal onorthodoxe opvattingen op nahouden, stelt hij de strikte regels van zijn gemeenschap steeds meer in vraag. Al snel ontdekt hij dat hij niet de enige is met geheimen. Maar terwijl de boeken van James Baldwin en de uitgaansscene in East Village voor hem nieuwe deuren openen, beseft hij niet dat de aidscrisis elders de deuren genadeloos dichtgooit.

Een gevoelig verhaal over ontluikende homoseksualiteit in het New York van de jaren tachtig.