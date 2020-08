Miley Cyrus - Midnight Sky (Official Video)

Ook Miley Cyrus is terug van even weggeweest met de titeltrack van haar nieuwe album Midnight Sky. In deze videoclip haalt de panseksuele artieste weer alles uit de kast. Zelf kwam ze enkele jaren als panseksueel uit de kast door te verklaren dat ze geen meisje of jongen wilde zijn. " Ik wilde eigenlijk niets zijn. Ik vind me niet in wat mensen als een meisje of jongen definieren en dat moest ik leren begrijpen. Een meisje zijn is niet iets wat ik haat maar het is het vakje waarin ik geplaatst wordt."