Maart kortfilm

Deze film is gemaakt binnen 48 uur tijdens de 48 Hour Pink Film Project in 2018 en vertoond op de Roze Filmdagen 2018. De film is gemaakt door een deel van de ANNE+ cast & crew, maar is verder NIET gelinkt aan ANNE+, ook niet aan karakters of verhaallijnen.



cast: Eline van Gils & Myrthe Huber



regie: Valerie Bisscheroux

cinematografie & grading: Dionne Cats

productieleider: Mariel Bergema

productie assistent: Renée Janssen

sound design: Tessa Fransen

edit: Jorien Voogt

componisten: Ewa Saras & Marysia Saras (Onegg)

art department: Noa van Nielen & Nadine Klingen

kostuum: Akelei Loos

visagie: Roza Leyting

script advies: Maud Wiemeijer & Amira Duynhouwer & Randa Peters



De film is ondersteund door de ANNE+ Stichting.

